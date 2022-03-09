محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : الحوثيون يعتقلون شخصية نرويجية شهيرة في صنعاء بهذه التهمة و” أوسلو” تشكف التفاصيل (صور)

اعتقلت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية مواطنا نرويجيا في العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة الجماعة، حسب ما اعلنت قناة نرويجية شهيرة، مشيرة إلى أن اعتقال مواطنها النرويجي تم بتهمة انضمامه لتنظيم “القاعدة في شبة جزيرة العرب”، وتخصصه في صناعة احزمة ناسفة ومتفجرات تفخيخ سيارات.

وقالت قناة (NRK) النرويجية، مساء الاثنين، إنه تم اعتقال المواطن النرويجي أندرس ديل (Anders Dale) في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد 10 سنوات من انضمامه لتنظيم القاعدة.

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موضحة أن الخارجية الأمريكية، كانت أعلنت قبل سنوات أن النرويجي اندرس ديل Anders Dale “إرهابي عالمي”، وتعلم في اليمن صنع أحزمة ناسفة ومتفجرات تستخدم في السيارات المفخخة.

يشار إلى أن سلطات الحوثيين الانقلابية، اعلنت في وقت سابق القبض على قيادات وعناصر ارهابية في تنظيمي “القاعدة” و”داعش” بينهم من جنسيات عربية واجنبية، مع التحفظ على اسمائهم وجنسياتهم.