محمد بن مسعود - الدمام - عـاجل : واشنطن تدلي بتصريحات جديدة عن إعلان منطقة حظر في أوكرانيا

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لن تستجيب للدعوات إلى فرض منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لأن هذا الإجراء سيكون محفوفا بخطر نشوب حرب مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الثلاثاء: “إعلان منطقة حظر طيران محدودة سيتطلب في أي حال من الأحوال فرض حظر طيران حتى لو كان يدور الحديث عن منطقة جغرافية أصغر، هذا الأمر سيظل يتطلب إسقاط الطائرات الروسية في حال دخولها إلى هذه المنطقة”.

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وتابعت بساكي: “لهذا السبب لا تزال لدينا مخاوف من أن هذا الإجراء من شأنه أن يكون تصعيدا للأوضاع يمكن أن يقودنا إلى الحرب مع روسيا، الأمر الذي لا ينوي الرئيس (الأمريكي جو بايدن) القيام به”.

كما أشارت بساكي إلى أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان زعماء بعض الدول الاستعداد للعمل مع روسيا وأوكرانيا لحلحلة التوتر الراهن.

ويأتي تعليق المتحدثة باسم البيت الأبيض على نشر رسالة مفتوحة وقع عليها مسؤولون سابقون تصفهم وسائل الإعلام بـ”نخبة السياسة الخارجية” في الولايات المتحدة تدعو إدارة بايدن إلى إعلان “منطقة حظر طيران محدودة” فوق أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا هناك.