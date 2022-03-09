محمد بن مسعود - الدمام - تنبيه هام من منفذ الوديعة للمسافرين إلى السعودية .. وشرط جديد للقادمين إلى المملكة

أطلق منفذ الوديعة البري، تنبيها هاما، لليمنيين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، بشأن إجراءات فيروس كورونا، وشرط التأمين للقادمين إلى المملكة بتأشيرات الزيارة.

وأوضح المنفذ عبر صفحته في تويتر، أن إعلان السلطات السعودية مؤخرا رفع الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لا يشمل إعفاء القادمين من أخذ لقاح الوباء بجرعاته الثلاث، بحسب مانقله موقع المشهد اليمني.

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وأكد أنه يجب على المسافرين اليمنيين إلى السعودية، أن يكونو محصنين بثلاث جرعات، مشدد على ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

كما أكد أنه يشترط على القادمين إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات السعودية ‏إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.