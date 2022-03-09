محمد بن مسعود - الدمام - مرة أخرى .. الصين تدعو الولايات المتحدة لتوضيح هذا النشاط العسكري الخطير والمضر في الداخل والخارج

علقت الصين على تقارير حول مختبرات بيولوجية تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، ودعت واشنطن إلى توضيح أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي تشيان في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: “نحث الجانب الأمريكي مرة أخرى على توضيح الأنشطة العسكرية البيولوجية بشكل كامل في الداخل والخارج”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وتابع المتحدث: “من أجل صحة الشعب الأوكراني والمناطق المجاورة وخارجها، ندعو الأطراف المعنية إلى ضمان سلامة هذه المختبرات”.

“قد تكون البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا مجرد غيض من فيض.. تسيطر الولايات المتحدة على 336 مختبرا في 30 دولة. كما نفذ الجانب الأمريكي الكثير من العمليات العسكرية الأبحاث البيولوجية في مختبر فورت ديتريك. ما هي النوايا الحقيقية للولايات المتحدة؟ وماذا فعلوا بالضبط؟”.

وشدد المتحدث “ندعو الولايات المتحدة إلى تقديم معلومات شاملة حول برامجها البيولوجية العسكرية على الأراضي الأمريكية وخارجها، وقبول التحقيقات الدولية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن نظام كييف أتلف فور انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مكونات مسببة للأمراض الجرثومية، في مختبرات نشطت بتمويل أمريكي قرب الحدود الروسية.