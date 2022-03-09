عاجل | مسارات ابتكارية للتعليم المرن

علمت «دوت الخليج» أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بصدد الاستعانة بشركات متخصصة بأنشطة التعليم لتنفيذ مشروع يهدف إلى تقديم مسارات ابتكارية مرنة عن طريق تشغيل المسارات بالتكامل مع الجهات المحلية والعالمية. وتهدف مبادرة مسارات التعليم المرن إلى تقديم مسارات ابتكارية مرتبطة باحتياجات سوق العمل بالشراكة مع جهات عالمية. وتسعى المبادرة إلى مواكبة المخرجات التعليمية واحتياج سوق العمل ورفع جودة الحياة، فيما يعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على المبادرة لرفع كفاءة المخرجات التعليمية وتأهيلها لسوق العمل، وذلك من خلال تخصيص وتصميم مسارات مهارية مرنة وإتاحة الوصول الكامل لمقررات وبرامج وشهادات احترافية عالمية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني Future X بالتعاون مع رواد التعليم الإلكتروني في العالم. أنواع المسارات 01 التعليم العام تعزيز مهارات طلاب الثانوية الراغبين في الالتحاق بسوق العمل 02 التعليم العام 03 التعليم الجامعي تعزيز مهارات طلاب التعليم الجامعي لمساندتهم في الالتحاق بسوق العمل 04 التطوير المهني تقديم مسارات مهنية مرنة لتطوير وإعادة التأهيل لمهارات جديدة 05 الموظفون الباحثون عن عمل



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