أول تعليق من مدرب الاتحاد بعد الخسارة أمام الهلال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أقر الروماني كوزمين كونترا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بتأثر فريقه سلبًا بغياب عدد من العناصر، خلال المباراة التي خسرها 1-2 أمام الهلال مضيفه، في مواجهة مؤجلة لحساب الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الثلاثاء.

وقال كوزمين في مؤتمر صحفي عقب المباراة: «عانينا أمام الهلال من 6 غيابات لعناصر مؤثرة في الفريق».

وأضاف: «خسرنا أمام فريق جيد جدًا، ويملك أسلحة مميزة في الخطوط كافة، ولعبنا أمامه بشكل متوازن».

ونوه المدرب الروماني، أن فريقه أهدر فرصتين في شوط المباراة الأول، وأنه استطاع العودة عندما كان متأخرًا بهدف، وقال: «حاولنا المحافظة على التعادل لكن لم نتمكن من ذلك».

وعن سبب الدفع بحمدان الشمراني في قلب الدفاع بدلاً من زياد الصحفي، قال كوزمين:«زياد عائد من إصابة عضلية، وقررنا عدم المغامرة، والاحتفاظ به للمباريات المقبلة».