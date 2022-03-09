الاتحاد يتقدم نحو صراع الصعود بدوري الدرجة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - حقق الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب مدينة عيسى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ختام الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، ليتقدم الاتحاد نحو صراع الصعود والاقتراب أكثر من فرق المقدمة بعد ما رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين فقط عن صاحبي المركزين الثالث والرابع فريقي المالكية والاتفاق، ونقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس سترة، فيما تضاءلت آمال مدينة عيسى في المنافسة على الصعود بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة ثانية خرج البسيتين بتعادل سلبي بدون أهداف مع قلالي ليحصد كل منهما نقطة جديدة، ورفع البسيتين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، فيما حقق قلالي نقطته الحادية عشرة في المركز التاسع والفريقين بعيدين جدًا عن صراع المنافسة على الصعود.