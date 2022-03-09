محمد بن مسعود - الدمام - بدأ سائقو وفرق البطولة العالمية للفورمولا 1 بالوصول لمملكة البحرين استعدادًا لانطلاق التجارب الرسمية والجولة الأولى والافتتاحية من البطولة العالمية لموسم 2022 على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» من خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2022.
وأبرز الواصلين بالأمس سائق فريق ألفا توري بيير غاسلي، كما وصل عدد كبير من مسؤولي فرق بطولة العالم للفورمولا 1، وكان في استقبال الوفود في مطار البحرين الدولي فريق الترحيب التابع لحلبة البحرين الدولية.
وتنطلق البطولة العالمية للفورمولا 1 بتجاربها الرسمية من يوم الخميس حتى السبت الموافق من 10 حتى 12 مارس الجاري، استعدادًا لانطلاق جولتها الأولى والافتتاحية الأسبوع المقبل، كما سيتمكن الجمهور من حضور التجارب يومي الجمعة والسبت الموافق 11 و12 مارس الجاري، حيث سيتم فتح بوابات الحلبة من 12 مساءً حتى 7 مساءً، يرجى ملاحظة أن اليوم الأول من التجارب لن يكون مفتوحًا للجماهير.
وسيتمكن حاملو تذاكر السباق من الدخول المجاني لأيام التجارب، أما الراغبين في حضور التجارب الرسمية للفورمولا واحد ولم يقوموا حتى الآن بشراء تذاكرهم، فتذاكر التجارب الآن متاحة للبيع على الموقع الإلكتروني Bahraingp.com، حيث يبلغ سعر التذاكر 5 دنانير بحرينية في اليوم للكبار و2.5 دينار بحريني للأطفال.
ينطلق سباق البحرين كجولة افتتاحية في تقويم الموسم الجديد للفورمولا واحد للعام 2022 إلى جانب انطلاق عدد من السباقات المساندة وأبرزها الفورمولا 2 والفورمولا 3 وتحدي البورش سبرنت الشرق الأوسط، وتنطلق الجولة الافتتاحية لتكون حدثًا تاريخيًا لرياضة السيارات، حيث تدخل بطولة الفورمولا واحد حقبة جديدة من اللوائح والقوانين والتي تُعد بسباقات مذهلة وغير متوقعة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بدء وصول سائقي وفرق الفورمولا 1 استعدادًا للتجارب الرسمية والجولة الافتتاحية لسباق «العصر الجديد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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