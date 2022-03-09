محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. ردة فعل ” الرئيس الفرنسي ” عقب مكالمته مع “بوتن”بعد طلبه لإيقاف الحرب ضد أوكرانيا

كشفت مجموعة من الصور نشرها قصر الإليزية عن ملامح الإحباط والأسى على وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب حديثه، هاتفيًا، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأثنين، حول بخصوص العملية العسكرية في أوكرانيا.

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محادثات صعبة :

ووصف “ماكرون” المحادثات مع نظيره الروسي، بـ”الصعبة” وذلك عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها الطرفان، موضحًا أنه لا يتوقع تسوية للوضع في أوكرانيا في المستقبل القريب، قائلًا :”المفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين صعبة لأنه يرفض وقف إطلاق النار، ولا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل في الأيام المقبلة ، لكنني آمل ذلك، وأعتقد أن الأعمال العدائية ستستمر على المدى القصير، لكننا سنواصل الحديث مع روسيا”.

هيكل أمني واسع النطاق :

هذا وأضاف الرئيس الروسي، قائلًا :”يجب أن نتعامل دائمًا مع روسيا والشعب الروسي باحترام”، كما من المستحيل بناء سلام دائم إذا لم تشارك روسيا في بناء هيكل أمني واسع النطاق في قارتنا، لأن التاريخ والجغرافيا يفرضان ذلك، ومسؤوليتنا هي الحفاظ على جميع الروابط التي يمكننا الحفاظ عليها”.