بايدن يصدم الشعب الأمريكي بعد إعلان حظر النفط الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، إن أسعار البنزين سترتفع في أميركا بسبب بوتين، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وجاء تصريح بايدن، بعد ساعات من إعلانه حظر الولايات المتحدة الأمريكية للنفط الروسي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على واردات النفط الروسي، مؤكدًا أنه يتم فرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع.

في المقابل، وقع الرئيس الروسي منذ قليل، على مرسوم ينص على فرض حظر على التصدير أو الاستيراد لأي منتجات أو مواد خام خارج روسيا.

من جانبه علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أصدره منذ ساعات، ويقضى بـ حظر نفط روسيا.

وقال فولوديمير زيلينسكي، إنه بلاده تثمن قرار بايدن حظر نفط روسيا، متابعا: “ندعو الآخرين لفعل الأمر نفسه”، وذلك حسبما أفادت العربية.

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وعقد الجانبين الروسي والأوكراني، أمس الاثنين، الجولة الثالثة من المفاوضات، والتي لم تسفر عن نتائج إيجابية سوى التوصل لوقف إطلاق النيران في بعض الأوقات بهدف إجلاء المدنيين في مناطق الصراع.