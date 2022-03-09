16 مليون دولار براءة الأمير أندرو

محمد بن مسعود - الدمام - التسوية التي توصل إليها الأمير البريطاني أندرو في منتصف فبراير الماضي، مع من اتهمته بمعاشرتها حين كانت في 2001 بعمر 17 سنة، وهي الأمريكية Virginia Roberts المقيمة حاليًا بأستراليا، كلفته 16 مليون دولار، أو 12 مليون استرليني، وفقًا لما ورد أمس الثلاثاء بمواقع عدد من وسائل الإعلام البريطانية.

وتحمي التسوية ابن ملكة بريطانيا، اليزابيث الثانية، من سلسلة اتهامات محرجة سبقت محاكمته غيابيًا، وفيها نفى عبر محاميه بأنه أجبرها على ممارسة الجنس قبل ما يزيد عن عقدين من الزمن في منزل بلندن، بحسب ما جاء في الملف القضائي، على حد ما نجد أيضًا في فيديو أرشيفي، معروض أدناه.

ورد في الملف أيضًا، أن «دوق يورك» لم يقصد قط الإساءة إلى شخص جوفري «ويقبل بأنها عانت كضحية ثبت تعرّضها للاعتداء» كما أبدى أسفه لارتباطه بالأمريكي جيفري إبستين، وامتدح «شجاعة السيدة جوفري وغيرها من الناجين في الدفاع عن أنفسهن وعن آخرين، وتعهد بإبداء أسفه لارتباطه بإبستين من خلال دعم محاربة شرور تجارة الجنس ودعم ضحاياه» كما قال.