راشفورد مرشح لخلافة مبابي في باريس

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

وجه باريس سان جيرمان أنظاره إلى أحد نجوم مانشستر يونايتد تحسبا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويريد سان جيرمان ضم مهاجم جديد، بسبب الرحيل المحتمل لنجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في نهاية الموسم.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وضع باريس سان جيرمان اسم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، في قائمة اهتماماته ليحل محل كيليان مبابي في الصيف المقبل، حال انتقل الأخير إلى ريال مدريد».

وأضاف رومانو: «راشفورد خيار بين أسماء عديدة لدى باريس، لكن لم يجر النادي الفرنسي أي اتصالات جديدة مع اللاعب الذي يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد».

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وقالت تقارير إن راشفورد غضب من بقائه على مقاعد البدلاء في ديربي مانشستر ومشاركته في الشوط الثاني، رغم غياب ثنائي الهجوم كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني.