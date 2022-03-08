مانشستر يونايتد يفشل في العثور على رونالدو

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد إثارة الجدل حول وضعه داخل قلعة الشياطين الحمر هذا الموسم.

وزعمت العديد من التقارير الأحد الماضي، أن رونالدو لم يكن مصابا وغاب عن ديربي مانشستر لأسباب فنية عقب رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء، كما أنه غادر على الفور صوب البرتغال.

ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد وممثلي رونالدو فشلوا في تحديد مكان وجوده، أمس الإثنين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من غير الواضح حتى الآن، إذا كان رونالدو سيحضر مران الفريق امس الثلاثاء أم لا.

وكان الألماني رالف رانجنيك المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد منح الفريق راحة من التدريبات أمس الأول الإثنين. وأوضحت «ذا صن» أن في حالة مغادرة رونالدو إلى البرتغال للتعافي من إصابته كما زعمت بعض التقارير، فإنه سيكون خالف قرار رانجنيك الذي أصر مؤخرا على أن ينفذ اللاعبون المصابون برامج إعادة التأهيل الخاصة بهم داخل النادي، وليس في الخارج.