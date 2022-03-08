اخبار الرياضه السعوديه كواليس «الكلاسيكو».. بعدسة عكاظ

محمد بن مسعود - الدمام - تواجدت جماهير غفيرة في لقاء «الكلاسيكو» الذي أقيم على ملعب الملز بين الهلال والاتحاد ضمن الجولة الـ12 المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان . وقد امتلأت مدرجات الواجهة المخصصة لجماهير ⁧‫الهلال⁩، والمدرجات المخصصة لجماهير الاتحاد قبل بداية اللقاء.

وأشعلت رابطة الفريقين ملعب الأمير فيصل بن فهد بأهازيجهم المعتادة، ما جعل الجماهير تعيش أجواء رائعة قبل انطلاقة صافرة الحكم، وسادت الروح الرياضية العالية بين جماهير الفريقين طوال المباراة.

• تواجد النجوم السابقين

وتواجد نجوم الفريق الهلالي السابقين سامي الجابر، ويلهامسون، وناصر الشمراني في مدرجات المباراة دعماً للاعبي الهلال داخل أرضية الملعب.

• احتجاجات البلوي

الحكم الرابع خالد الطريس يستدعي حكم الساحة بسبب كثرة احتجاجات مدير الكرة في نادي الاتحاد حامد البلوي على القرارات التحكيمية مما أدى إلى إنذاره بالكرت الأصفر من قبل حكم المباراة.

• صافرات استهجان

أثناء إذاعة أسماء اللاعبين من قبل المذيع الداخلي للملعب وعند الوصول لاسم اللاعب سعود عبدالحميد أطلقت الجماهير الاتحادية صافرات استهجان ضد اللاعب، في المقابل، أثناء المباراة وعند كل كرة يوقفها اللاعب تدعمه الجماهير الهلالية وتردد اسمه.

• رامون.. الفوز الخامس

واصل المدرب الهلالي «دياز» انتصاراته المتواصلة مع الفريق الهلالي، وذلك بعد الفوز على الاتحاد ضمن الجولة الـ12 المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث إن هذا الفوز الخامس له على التوالي مع الزعيم منذ إشرافه على الفريق الهلالي في الحقبة الثانية، إذ خاض 4 مواجهات قبل مباراة اليوم فاز أمام الشباب بخمسة أهداف دون رد، وفاز على النصر في كأس الملك «2-1»، وفاز عليه في الدوري برباعية نظيفة، وفاز على الحزم «2-0»، ‫واختتم الفوز الخامس على متصدر الدوري الفريق الاتحادي.