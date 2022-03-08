مقابل 5.4 مليارات دولار.. غوغل تشتري مانديانت لأمن البيانات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

وافقت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل على شراء شركة مانديانت المتخصصة في أمن البيانات مقابل 5.4 مليارات دولار في ثاني أكبر صفقة استحواذ بالنسبة لجوجل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بالاستحواذ على مانديانت سيصبح لدى جوجل المملوكة لشركة ألفابيت المزيد من الأدوات اللازمة لحماية بيانات عملاء خدمات الحوسبة السحابية، من خلال التحرك السريع لمواجهة أي تهديدات إلكترونية.

كما تعمل غوغل على استقطاب المزيد من عملاء خدمات الحوسبة السحابية ودعمهم في ظل المنافسة الشرسة مع شركتي مايكروسوفت كورب وأمازون دوت كوم.

وبحسب بيان نشر اليوم “الثلاثاء” ستدفع غوغل 23 دولاراً مقابل كل سهم من أسهم مانديانت التي ستصبح جزءاً من قطاع الحوسبة السحابية في جوجل.

يذكر أن مايكروسوفت كانت مهتمة بالاستحواذ على مانديانت لكنها انسحبت من المحادثات بشأن الصفقة، بحسب مصادر مطلعة.

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يذكر أن مانديانت تأسست منذ حوالي عقدين من الزمن على يد كيفين مانديا الضابط السابق في القوات الجوية واشتهرت بقدرتها على تقديم الخدمات للتعامل مع الحوادث.

وكان موقع إنفورميشن الإلكتروني أول من أشار إلى وجود محادثات بين جوجل ومانديانت بشأن الصفقة، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهم مانديانت بنسبة 16% في ختام تعاملات أمس إلى 22.49 دولاراً.