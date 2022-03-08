شاهد.. انقلاب “جيب” بعد اصطدامه مع مركبة أخرى في بمحافظة الوجه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق لحظة انقلاب “جيب” بعد اصطدامه بمركبة أخرى في تقاطع بأحد أحياء محافظة الوجه.

وأظهر الفيديو الذي رصده أحد الأشخاص بكاميرا جواله، الـ”جيب” وهو قادم بسرعة كبيرة، فيما كان بالمقابل مركبة أخرى، ليصطدم الاثنين وتنقلب “الجيب”.

جدير بالذكر أن الحادث وقع في حي “الداخل” بمحافظة الوجه، فيما لم يتضح ما إذا كان أسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.