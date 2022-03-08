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تعقيم وتطهير للمسجد النبوي

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كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كافة أعمالها وجهودها تزامنًا مع خطة العودة الكاملة للزوار والمصلين في المسجد النبوي، وتسخير كافة الخدمات لهم، مع تضافر أعمال جميع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، للتيسير على قاصدي المسجد.

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي الحجيلي، أن الوكالة المساعدة كثفت من أعمالها وجهودها اليومية في أروقة المسجد النبوي وساحاته، من خلال التطهير والتعقيم المستمر على مدار الساعة، لتهيئة الأجواء المناسبة للزوار والمصلين، مُشيرًا إلى استخدام أحدث التقنيات لاستمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة والوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة زوار المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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