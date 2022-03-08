تعقيم وتطهير للمسجد النبوي

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي الحجيلي، أن الوكالة المساعدة كثفت من أعمالها وجهودها اليومية في أروقة المسجد النبوي وساحاته، من خلال التطهير والتعقيم المستمر على مدار الساعة، لتهيئة الأجواء المناسبة للزوار والمصلين، مُشيرًا إلى استخدام أحدث التقنيات لاستمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة والوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة زوار المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030.
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