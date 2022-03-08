زيتون الجوف نافذة شبابية وأسر منتجة

يسهم مهرجان زيتون الجوف الدولي في دعم وتمكين الشباب والفتيات، من خلال تمهيد طريقهم وإزالة العقبات التي تواجههم نحو الوصول إلى امتلاك مشروع ودخل شخصي بشكل دائمي.

قهوة ومشروبات

أوضح الشاب مهند أن انطلاقته الفعلية تعود لمشاركته الأولى في مهرجان الزيتون، الذي عزَّز بدوره بناء طموحاته وصولًا لافتتاح فرع في مقر المهرجان، مشيرًا إلى أن قائمة الأطعمة والمشروبات تنامت مع مرور السنوات لتحتوي قائمة المشروبات على أكثر من 40 مشروبًا باردًا وساخنًا، والعديد من أصناف الحلويات، مع ارتفاع في عدد الموظفين إلى 20 موظفًا، لابتكار كل ما هو جديد بعالم القهوة والمشروبات.

زيادة الإقبال

أبان شادي الضويحي أنه قدم استقالته من وظيفته التي يعمل بها؛ للتفرغ لمشروعه الخاص في مهرجان الزيتون بداية من متجر للكماليات المنزلية مع العمل على افتتاح كافيه في مقر المهرجان في لم يحالفه الحظ بالنجاح فيه، مؤكدًا أن عزيمته وإصراره على النجاح للوصول إلى أهدافه من خلال افتتاحه الفرع ونجاحه الذي واكب تطلعاته ليدشن فرعين آخرين خلال جائحة كورونا، مما عزز من زيادة الإقبال على الطلبات الخارجية خلال فترة الحجر المنزلي.

إبداع وصناعة

يتميز مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الخامسة عشرة باستقطاب العديد من المهتمين بالصناعات والمشغولات والحرف اليدوية التي اشتهرت بصناعات الزيتون ومشتقاته بإبداع وصناعة أبناء وبنات المنطقة.

وتحاكي هيام العنزي كواحدة من الأسر المنتجة المشاركة خلال المهرجان عالم العطورات ومستحضرات التجميل وزيوت العناية بالشعر المعدة منزليًا بداية من العام 2011، وتلاشت العوائق التي تواجه «هيام» بوجود برامج لتطوير الأسر المنتجة للنفط مثل «جنى» و«بنك التنمية الاجتماعي» وصولًا إلى برنامج صنع في السعودية.