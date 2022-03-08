90 يوما لإزالة قوارب الصيد والنزهة المهملة

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة المهندس عامر المطيري، أن جميع القوارب المهملة ستزال بعد انتهاء المدة المحددة من قبل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملة الوطنية تحت عنوان «لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري»، داعيًا الجميع إلى التعاون لإنجاح هذه الحملة التي سوف تسهم في تطوير القطاع البحري وتحسين المشهد الحضري.
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