اختبارات وأجواء آمنة للطلاب

فيما واصل الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية لليوم الثالث على التوالي أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني حضورياً، في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بالمناطق والمحافظات، نشرت إدارة شرطة محافظة شرورة الدوريات الأمنية في أحياء المدينة أمام المدارس للمحافظة على الوضع الأمني عند المدارس والتقاطعات الرئيسة لتهيئة الأجواء الآمنة للطلاب والطالبات حتى وصولهم مدارسهم، وبعد الخروج من قاعات الامتحانات.

راحة الطالب

يأتي الانتشار الأمني ضمن الخطط التي تنفذها إدارة شرطة محافظة شرورة والمتزامنة مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بإشراف العقيد سعيد بن محمد الشهراني مدير شرطة محافظة شرورة بهدف تذليل كافة العقبات أمام الطلاب والطاقم التعليمي وتقديم المساعدة لمن يحتاجها ومنع الحوادث الجنائية التي قد تقع وقت أداء الاختبارات، إضافة إلى الوجود الأمني لدوريات الأمن والشرطة والمرور قريبا من المدارس؛ للحد من الممارسات الخطأ أمام المدارس؛ وسعيا من إدارة دوريات الأمن لراحة الطالب أثناء خروجه من المدرسة حتى وصوله إلى منزله بأمان.

إجراءات احترازية

استمرت، أمس، الزيارات الميدانية لمسؤولي وزارة التعليم ومديري إدارات ومكاتب التعليم للمدارس في المناطق والمحافظات، للوقوف على جميع العمليات التنظيمية والفنية لأعمال الاختبارات، وسيرها وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، كما كثف الطاقم التعليمي العمل ضمن منظومة واحدة خلال فترة أداء الاختبارات، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ والمتابعة، إلى جانب تحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات حضوريا.