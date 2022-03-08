معالجة ربع مليون شجرة بعسير

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير معالجة حوالي 250 ألف شجرة من الأشجار متساقطة الأوراق كالرمان والعنب والتين واللوزيات والمشمش والخوخ، بالإضافة إلى محاصيل الخضار المكشوفة والمحمية كالطماطم والخيار والكوسا والفلفل والباميا.

وأشار الفرع إلى استهلاك أكثر من 2300 لتر من المبيدات الحشرية، وذلك في مجال الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية لدى المزارعين، حيث جرى رشّ 1459مزرعة في مختلف القرى والمراكز والمحافظات بالمنطقة، على مساحة 5086 دونما.

كما تمت أعمال المكافحة للآفات الحشرية على المحاصيل وأبرزها حشرات المن وذبابة ثمار الرمان، بالإضافة إلى الأمراض الفطرية كالبياض الدقيقي والبياض الزغبي على أشجار العنب، وذبابة الفاكهة على أشجار الخوخ، والحشرات القشرية على أشجار الفاكهة، وحشرة الذبابة البيضاء على محاصيل الطماطم والفلفل والخيار، بالإضافة إلى حشرة صانعات الأنفاق.