العثور على جثمان مفقود العمارية

أعلن فريق «إنجاد للبحث والإنقاذ»، أمس، العثور على بعض من الأغراض الشخصية العائدة لمفقود العمارية التابعة لمنطقة الرياض «محفظة وبداخلها بطاقته الشخصية وكذلك جوالاته وشماغ وثوب»، وبعد البحث بالقرب من الأغراض الشخصية وجد جثمان (بقايا رفات وعظام) يتوقع أنها تعود للمفقود، وما زال الفريق في انتظار تأكيد هويته من قبل الجهات المعنية والرسمية.

استمر البحث عن قرابة 7 أشهر، وبعدد جولات تجاوزت الـ10.

كان فريق «إنجاد» أعلن عن تحرك الفريق بعد أن تلقى بلاغا بتاريخ 5/8/2022 عن شخص مفقود مترجلا بالقرب من العمارية، فيما أشارت «دوت الخليج»، أمس، إلى أن عمليات البحث جارية عن المفقود تحت عنوان «6 أشهر و10 جولات للبحث عن مفقود بصحراء الرياض».