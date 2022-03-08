العثور على جثمان مفقود العمارية

استمر البحث عن قرابة 7 أشهر، وبعدد جولات تجاوزت الـ10.
كان فريق «إنجاد» أعلن عن تحرك الفريق بعد أن تلقى بلاغا بتاريخ 5/8/2022 عن شخص مفقود مترجلا بالقرب من العمارية، فيما أشارت «دوت الخليج»، أمس، إلى أن عمليات البحث جارية عن المفقود تحت عنوان «6 أشهر و10 جولات للبحث عن مفقود بصحراء الرياض».
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