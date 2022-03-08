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أمير المدينة: أولوية قصوى للإسكان التنموي

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أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، على أهمية توفير الحلول السكنية للأسر المستحقة من المسجلين في بوابة الدعم السكني، ومنحهم الأولوية القصوى من خلال برامج الإسكان التنموي ودعم برامج القطاع الثالث (غير الربحي) لتلبية الاحتياجات الضرورية لهم بطريقة منهجية وواضحة تُحقق الاستمرارية وتضمن الاستدامة في مواصلة تقديم خدمات القطاع للفئات المستهدفة، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الإسكان وبرامج ومبادرات منظومة الإسكان التنموي.

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة أحمد بكر زيدان، حيث اطلع على برامج ومبادرات جمعية الإسكان التنموي بالمدينة المنورة التي تقدم خدماتها للمستفيدين من سكان المنطقة خاصة في المحافظات والقرى، بالإضافة إلى خدمات التأهيل المهني اللازمة، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لهم.

كما استمع أمير منطقة المدينة المنورة، لشرح عن محاور الخطة الإستراتيجية للجمعية والموازنة التقديرية، ومجموعة من المبادرات المبرمة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية ومنصات جود الإسكان، وكذلك حزمة المشاريع والمبادرت التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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