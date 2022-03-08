أمير المدينة: أولوية قصوى للإسكان التنموي

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة أحمد بكر زيدان، حيث اطلع على برامج ومبادرات جمعية الإسكان التنموي بالمدينة المنورة التي تقدم خدماتها للمستفيدين من سكان المنطقة خاصة في المحافظات والقرى، بالإضافة إلى خدمات التأهيل المهني اللازمة، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لهم.
كما استمع أمير منطقة المدينة المنورة، لشرح عن محاور الخطة الإستراتيجية للجمعية والموازنة التقديرية، ومجموعة من المبادرات المبرمة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية ومنصات جود الإسكان، وكذلك حزمة المشاريع والمبادرت التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية.
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