مستشفى قوى الأمن بالدمام يجدد الاعتماد المؤسسي للتدريب

حصل مستشفى قوى الأمن بالدمام على تجديد الاعتماد المؤسسي الكامل للتدريب من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربعة أعوام، لتقديم برامج الدراسات العليا الصحية المهنية.

وبهذا الاعتماد يصبح المستشفى مركزًا تدريبيًا معتمدًا لتقديم الدراسات العليا الصحية، وفق أعلى درجات الجودة التعليمية، ومن خلال كوادر تتمتع بكفاءة عالية تسهم في تحقيق التطور والتميز في مجال التعليم والتدريب للمستفيدين.

ويأتي اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ضمن إنجازات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، ومنها حصول مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة على الاعتماد ذاته، في إطار الحرص المستمر على تبادل الخبرات وإكساب المهارات ومواكبة التطور العلمي في المجال الصحي.