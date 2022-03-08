تحت رعاية مصرف البحرين المركزي وبمشاركة المحافظ.. تدشين برنامج ستاندرد تشارترد «المرأة والتكنولوجيا 3» 

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية مصرف البحرين المركزي وبمشاركة سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ المصرف، وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، أطلق بنك ستاندرد تشارترد اليوم الثلاثاء برنامجه العالمي «المرأة والتكنولوجيا» في نسخته الثالثة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وخليج البحرين للتكنولوجيا، والذي يهدف إلى تقديم الدعم والإرشاد والتمويل لمجموعة جديدة من رائدات الأعمال البحرينيات وشركاتهن الناشئة، لتفعيل طاقاتهن، ودمجهن بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.

ويتيح برنامج «المرأة والتكنولوجيا» فرصة أمام عشرة شركات ناشئة تقودها أو تملكها امرأة للإنضمام إلى برنامج تدريبي عالمي لمدة ثمانية أسابيع، يتبع ذلك تقديم العروض النهائية لصاحبات تلك الشركات أمام لجنة تحكيم مرموقة يجري تشكيلها خصيصا لهذه الغاية، وذلك في يوليو القادم، ويتم اختيار أفضل ثلاث شركات مشاركة وفق معايير دقيقة لتحظى الفائزة الأولى ب30 ألف دولار، والفائزة الثانية ب20ألف دولار والفائزة الثالثة بـ 10 آلاف دولار يقدمها بنك ستاندرد تشارترد، فيما يقدم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية للفائزين فترة احتضان لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد سعادة المحافظ دعم مصرف البحرين المركزي للمبادرات النوعية العاملة على تسريع مسيرة التحول الرقمي في القطاع المالي، وزيادة حضور الكوادر الوطنية في هذا القطاع، خاصة النساء، معربا عن تطلعه إلى أن يواصل برنامج «المرأة والتكنولوجيا» من بنك ستاندرد تشارترد نجاحه في إعطاء زخم لدفعة جديدة من السيدات البحرينيات صاحبات الأفكار والمشاريع والشركات ذات الصلة بتطبيقات التكنولوجيا في الخدمات المالية والمصرفية.

وخلال حفل إطلاق البرنامج الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، قال سعادة المحافظ إن مصرف البحرين المركزي يحرص على توفير البيئة المناسبة تنظيميا وتشريعيا من أجل اطلاق واستقطاب مختلف الأفكار والمشاريع ذات الصلة بالابتكار في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي التي يتبناها مصرف البحرين المركزي، وجعل الابتكار والابداع منهجا دائما في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال الدكتور بطرس كلنك الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين والشرق الأوسط إن برنامج «المرأة والتكنولوجيا» يعود هذا العام بزخم أقوى وإصرار أكبر في العمل مع الشركاء من أجل الوصول إلى شريحة أكبر من رائدات الأعمال البحرينيات في القطاع المالي والقطاعات ذات الصلة، وإحداث أكبر نقلة ممكنة لمشروعاتهن، مستفيدين بذلك من الخبرات التي تراكمت لدى القائمين على البرنامج خلال الدورتين الماضيتين.

وأضاف د. كلنك «نريد لمخرجات هذا البرنامج أن تواكب مكانتنا كأول بنك في البحرين، وأن يشكل إضافة أخرى مهمة للمبادرات التي نفذها بنكنا على مدى تاريخه الممتد هنا لأكثر من مئة عام، وأن يعكس أيضا مرة أخرى حرصنا على الريادة في تبني ستاندرد تشارترد لمعايير تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين وفقا لأفضل المعايير الوطنية والعالمية في هذا المجال».

بدورها أكدت السيدة منى الهاشمي عضو لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية بالمجلس الأعلى للمرأة أن اللجنة تعمل من خلال برنامج «المرأة والتكنولوجيا» وبالتعاون مع الشركاء على دعم حضور المرأة البحرينية في قطاع التكنولوجيا المالية التي تشكل أحد المجالات المهمة في علوم المستقبل، ورفع تنافسية المرأة في هذا القطاع، مشيرة إلى حرص اللجنة على تشجيع المشاريع الإبداعية الواعدة في المجال المالي، وزيادة حضور البحرينيات في هذا المجال الحيوي والمجالات المرتبطة به، كمدخل أساسي لمواصلة جهود تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة البحرينية ورفع مساهمتها في مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، ومقدرة جهود ستاندرد تشارترد في مواصلة هذا البرنامج الطموح للعام الثالث على التوالي في إطار مبادرات البنك الداعمة للمرأة الشابة.

إلى ذلك أعرب الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية السيد بدر ساتر عن حماسته للعمل مع دفعة جديدة من رائدات الأعمال البحرينيات في مجال التكنولوجيا المالية من خلال هذا البرنامج، وتعهد بتقديم كل ما يلزم من استشارات وخبرات لهن، ودمجهن في بيئة العمل المتقدمة لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية بما يضمن انطلاقاتهن بقوة للإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يواكب استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) التي ترتكز على العديد من البرامج بمجالات متعددة ضمن خمس أولويات رئيسة من بينها خلق المزيد من فرص العمل، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

يشار إلى أن برنامج «المرأة والتكنولوجيا» يمثل جزءاً من مبادرة عالمية قائمة سلفاً لدى بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك وكينيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا. وتركز هذه المبادرة على بناء القدرات لدى المشاريع التي تملكها نساء، وفرق رائدات الأعمال المستهدفة وتقديم التدريب والتوجيه والتمويل الأساسي لها.

هذا وأدار لقاء إطلاق برنامج «المراة والتكنولوجيا» رئيسة شؤون الشركات والتسويق في بنك ستاندرد تشارترد البحرين والشرق الأوسط نورة حسن النصف، وحضره ايضا كل من ياسمين ال شرف مدير وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي، ورئيسة الاتصالات والفعاليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية سوزي الزيرة.