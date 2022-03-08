محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. لحظة نقل رهف القحطاني “وذ نكهة” إلى المستشفى للمرة الثانية بعد عملية تجميل الأنف

كشف الحساب الرسمي للفاشنيتسا ومشهورة سناب شات رهف القحطاني الشهيرة بـ”وذ نكهة” عن تعرضها لوعكة صحية للمرة الثانية بعد أيام من إجرائها لعملية تجميل بالأنف، مؤكدا تدهور حالتها من جديد. وظهر كما أظهر مقطع فيديو نشر عبر حساب “رهف” لحظة نقلها من خلال سيارة الإسعاف إلى المستشفى. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً يذكر أن القحطاني نشرت من قبل أنها تعرضت لأزمة مفاجأة بعد خضوعها لعملية التجميل بالأنف وأن السبب في ذلك الحسد.

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