محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الأوكراني يكشف عن حل جديد لمسألة القرم ودونيتسك ولوغانسك .. ويؤكد لسنا مستعدين لهذا الأمر!

أوضح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن لدى كييف “حلا ممكنا”، لمسألة الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأشار زيلينسكي، إلى أن أوكرانيا ليست مستعدة للإنذارات التي توجهها روسيا بشأن قضية التخلي عن إمكانية الانضمام إلى الناتو والاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

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وأبان أن بلاده مستعدة للحوار مع روسيا بشأن كيفية إدارة حياة الناس في مناطق لوغانسك ودونيتسك والقرم، وفق قناة “ABC” الأمريكية.

ولفت: “أعتقد أن البنود المتعلقة بالأراضي المحتلة المؤقتة والجمهوريات غير المعترف بها إلا من قبل روسيا، يمكننا مناقشتها وإيجاد حل وسط بشأن كيفية عيش هذه الأراضي”.

وأردف:” المهم بالنسبة لي هو كيف ستعيش الناس في هذه الأراضي من الذين يريدون أن يكونوا جزءًا من أوكرانيا، السؤال أصعب من مجرد الاعتراف بهم”.

وحول موقفه من شروط روسيا الثلاث في المفاوضات، بتغيير الدستور والتخلي عن فكرة انضمام أوكرانيا للناتو و الاعتراف بجمهوريتي دونيستك ولوغانسك والقرم، ذكر الرئيس الأوكراني:”نحن مستعدون للحوار وليس الاستسلام، بخصوص الناتو، “التحالف لا يفضل الأمور الجدلية ويتجنب المواجهة مع روسيا”.

وأكمل بأنه فقد الاهتمام بمسألة انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، لافتا: “أما بالنسبة للناتو، فقد فقدت الاهتمام بهذه المسألة منذ فترة طويلة بعد أن أدركنا أن الناتو غير مستعد لقبول أوكرانيا، فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا”.