شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» يكشف تفاصيل العثور على أسد طليق بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من السيطرة على أسد طليق تعرض لإصابة نتيجة اصطدام مركبة به بإحدى الطرق بمدينة الرياض، لتتم معالجته ونقله إلى مركز إيواء الكائنات الفطرية التابع للمركز.

وكان المركز قد تلقى بلاغًا عن وجود أسد مصاب، على طريق الثمامة- المطار بمدينة الرياض، باشر على إثره فريق مختص من المركز الحالة، ليسيطر على الأسد الذي وجد به إصابات متفرقة عن طريق تخديره ثم نقله الى وحدة ايواء الكائنات الفطرية، ووضعة تحت ملاحظة أطباء بيطريين مختصين لمتابعة حالته في العيادة البيطرية.

‏ وأهاب المركز بجميع من يقتني أو يربي أي نوع من المفترسات الى سرعة تسليمها للمركز لتجنب ضبطهم وايقاع المخالفات بحقهم، مبينًا أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (بما في ذلك اقتنائها وعرضها) يعد من المخالفات البيئية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.