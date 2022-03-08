شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة تؤكد استمرار إجلاء المواطنين من أوكرانيا عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أوكرانيا بأنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين من جمهورية أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية.

كما تود السفارة الإشارة إلى أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر عن طريق الجو عبر رحلات طيران مختلفة، كما قامت بإجلاء العديد من المواطنين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة الجمهورية أوكرانيا.

وتؤكد السفارة بأنه جاري العمل على إجلاء العدد المتبقي من المواطنين السعوديين، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكراني لمعرفة الممرات الآمنة التي يمكن من خلالها عبور المواطنين من مناطق الصراع إلى الدول المجاورة، وتقوم بعثات المملكة في تلك الدول بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم ومغادرتهم إلى المملكة في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أنها تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع السلطات الأوكرانية المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامة المواطن السعودي.