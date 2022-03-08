شكرا لقرائتكم خبر اصطدام مركبة بأسد في طريق بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض أسد لإصابة في إحدى طرقات مدينة الرياض إثر اصطدام مركبة به، فيما باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي الحادثة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي في بيانه أمس أن القوات تلقت بلاغا عن كائن فطري (أسد) تعرض لإصابة في إحدى طرقات مدينة الرياض إثر اصطدام مركبة به، وتمت مباشرة الحادثة وتسليم الكائن للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

وشدد المالكي على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرم العبث والاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.