شكرا لقرائتكم خبر اصطدام مركبة بأسد في طريق بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي في بيانه أمس أن القوات تلقت بلاغا عن كائن فطري (أسد) تعرض لإصابة في إحدى طرقات مدينة الرياض إثر اصطدام مركبة به، وتمت مباشرة الحادثة وتسليم الكائن للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
وشدد المالكي على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرم العبث والاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام مركبة بأسد في طريق بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.