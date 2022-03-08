شكرا لقرائتكم خبر شركات استقدام عاملات وهمية تحتال على مواطنين مع اقتراب رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تعرض مواطنون للاحتيال المالي من خلال مواقع تنتحل صفة شركات تأجير واستقدام سائقين وعمالة منزلية مما كبدهم خسائر فادحة. وفي ظل إقبال الأسر على طلب الاستقدام أو التأجير يخشى من تزايد نشاط من يقف خلف هذا النوع من عمليات الاحتيال. وأقرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية لـ»مكة» بأن اللجنة رصدت العديد من بلاغات الاحتيال المالي عبر انتحال أسماء شركات تأجير خدمة عمالة منزلية مستغلة حاجة العملاء مع قرب رمضان في مواقع الكترونية وهمية، يتم انتحال أسماء شركات عديدة ممن تحظى بقاعدة عملاء واسعة لخداع العملاء الجدد. وجرت مشاركة الضحايا مواقع وهمية بشعارات الشركات والتواصل معهم عن طريق حسابات مواقع تواصل اجتماعي وهمية وعن طريق الاتصال المباشر ومشاركة روابط وهمية تطلب معلومات العميل من رقم هوية واسم مستخدم وكلمة المرور إضافة إلى رمز التوثيق.

وأضافت بأنها تعمل بشكل مستمر على نشر ثقافة الوعي المالي من خلال محتوى توعوي مستمر بطرق الآمنة للتعاملات المالية وأيضا ترصد وتنوه عن طرق الاحتيال المستجدة. إذ أطلقت اللجنة العديد من الحملات التوعية الضخمة وأخبار جرى إطلاق حملة توعوية بالمخاطر السيبرانية «لا يبيعونك» التي تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر الالكترونية التي يتعرض لها أفراد المجتمع. وتستمر اللجنة في التحذير من الوقوع ضحية للأساليب المختلفة للمحتالين وتحذر من مشاركة البينات الشخصية والمصرفية بالمواقع الوهمية.

وحول كيفية التمييز بين المواقع الحقيقية لشركات استقدام وتأجير العمالة المنزلية والمواقع الاحتيالية أوضحت اللجنة، أنه بإمكان الشركات الرسمية الحقيقية تزويد العميل بفاتورة سداد لدفع الفاتورة الكترونيا؛ لذا بالإمكان طلب رقم فاتورة سداد عن طريق نظام سداد للمدفوعات مباشرة من الشركة المزودة بالخدمة للتأكد من الاسم الصحيح للتاجر. ولتفاصيل أكثر ومعلومات يتم التنويه عنها في حساب الحملة التي أطلقته اللجنة لرفع الوعي بطرق الاحتيال، إضافة لحساب اللجنة الرسمي @SaudiBanks.

وتواصل بعض من كانوا ضحية لعمليات احتيال من هذا النوع مع الصحيفة عارضين معاناتهم، إحداهن وهي موظفة شابة ذكرت أنها تعرضت لاحتيال مالي أدى لخسارتها 80 ألف ريال، سحبت منها على دفعات متتابعة، مشيرة إلى أن ذلك حدث حين كانت بحاجة ماسة لاستقدام سائق أو نقل كفالة لسائق، فتواصلت مع ما بدا لها موقعا صحيحا لشركة استقدام معروفة، وطلب منها دفعة 200 ريال للتسجيل وتتابعت الخطوات لحين طلب منها كود التحقق لحسابها البنكي. آخر تعرض بطريقة احتيال مشابهه لسرقة 250 ألف من حسابه البنكي. سيدة مسنة تعرضت لسرقة 137 ألف ريال من حسابها بذات الطريقة وتم السحب على دفعات في كل دفعة 19 ألف ريال. وفي جميع الحالات لم يتمكن الضحايا من استعادة أموالهم بعد تقديم بلاغات لجميع الجهات ذات الاختصاص، إذ يجري تحويلها مباشرة لحسابات أخرى متعددة ويصعب تعقبها.

المواقع الحقيقية لشركات استقدام وتأجير العمالة المنزلية:

