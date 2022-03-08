19 مليون ريال لصيانة الشوارع في مركزية مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن خطتها التطويرية التي تسعى من خلالها إلى المحافظة على المرافق الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدين جديدين يتعلقان بمشاريع تطوير شبكات الطرق والإشراف عليها، ضمن أعمال مبادرات الأمانة في مجال صيانة الشوارع بالمنطقة المركزية، والمناطق العشوائية بمكة المكرمة. وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين 19 مليون ريال، وأبرمت مع عدد من أكبر الشركات الوطنية المتخصصة. يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تولي مشاريع الطرق اهتماما كبيرا، وقد أنجزت مؤخرا العديد من المشاريع المهمة وفي مختلف المواقع وأسهمت بفضل الله في تطوير شبكات الطرق والمحافظة عليها والاستفادة منها بأفضل صورة، خاصة وأن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة من الطرق المتطورة التي تربط أحياءها، وتسهم في فك الاختناقات المرورية والقضاء على مشاكل الازدحام، وجميعها تحظى بعناية بالغة من الأمانة من خلال إبرام عقود الصيانة والتطوير لها بصفة مستمرة. العقد الأول صيانة الشوارع بالمنطقة المركزية بقيمة 11.847.300 ريال ومدته 3 سنوات ميلادية. العقد الثاني صيانة الطرق بالمناطق العشوائية بقيمة 7.498.000 ريال ولمدة 3 سنوات ميلادية.

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