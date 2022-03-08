شكرا لقرائتكم خبر لقاء مفتوح لمناقشة مشروع «حاضنة فنون الطهي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناول اللقاء التعريف بالمشروع ومراحله وأهدافه، التي تتلخص في الاستثمار بالقدرات الوطنية في قطاع فنون الطهي، وتوفر فرصا استثمارية لرواد الأعمال، إلى جانب مناقشة رفع مستويات العمل بالقطاع عن طريق تطوير شركات ناشئة، وجذب أفضل الممارسات العالمية في مجال الضيافة.
وتطرق اللقاء إلى توضيح الفرق بين مفهوم الحاضنة والمسرعة، حيث الأخيرة هدفها تسريع نمو المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وترتكز على معايير معينة من ناحية سنوات المشروع وأرقام المبيعات، وتأخذ في الغالب ثلاثة أشهر أو أقل، فيما تهدف الحاضنة -التي تمتد لمدة ستة أشهر وأكثر- إلى دعم وتطوير المنشآت الصغيرة جدا ذات المبيعات القليلة، وإنشاء مشاريع لأفراد ورواد أعمال مهتمين، بجانب توجيه أصحاب الأفكار والمفاهيم الحديثة في القطاع.
حاضنة فنون الطهي
- تقدم برنامجا متكاملا وشاملا يضم نخبة من خبراء الطهي
- تتضمن ورش عمل في العديد من المسارات الخاصة بالطهي
- تمنح رواد الأعمال مساحة محفزة لتطوير مشاريعهم
- تساعدهم على بناء نماذجهم الأولية واختبار هذه المشاريع
- تقييم تكاليف المشاريع وقابليتها لدخول السوق
- ربطهم مع المستثمرين والجهات التمويلية المناسبة
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء مفتوح لمناقشة مشروع «حاضنة فنون الطهي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.