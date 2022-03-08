شكرا لقرائتكم خبر لقاء مفتوح لمناقشة مشروع «حاضنة فنون الطهي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، نظمت هيئة فنون الطهي اللقاء الدوري الافتراضي المفتوح لمشروع «حاضنة فنون الطهي»، الذي أطلقته مطلع فبراير الماضي لدعم رواد الأعمال من الطهاة، وأصحاب مشاريع قطاع المأكولات والمشروبات .

وتناول اللقاء التعريف بالمشروع ومراحله وأهدافه، التي تتلخص في الاستثمار بالقدرات الوطنية في قطاع فنون الطهي، وتوفر فرصا استثمارية لرواد الأعمال، إلى جانب مناقشة رفع مستويات العمل بالقطاع عن طريق تطوير شركات ناشئة، وجذب أفضل الممارسات العالمية في مجال الضيافة.

وتطرق اللقاء إلى توضيح الفرق بين مفهوم الحاضنة والمسرعة، حيث الأخيرة هدفها تسريع نمو المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وترتكز على معايير معينة من ناحية سنوات المشروع وأرقام المبيعات، وتأخذ في الغالب ثلاثة أشهر أو أقل، فيما تهدف الحاضنة -التي تمتد لمدة ستة أشهر وأكثر- إلى دعم وتطوير المنشآت الصغيرة جدا ذات المبيعات القليلة، وإنشاء مشاريع لأفراد ورواد أعمال مهتمين، بجانب توجيه أصحاب الأفكار والمفاهيم الحديثة في القطاع.

حاضنة فنون الطهي

