استطلاع رأي: إجراءات تمكين المرأة تنال ترحيب المجتمع

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وأوضحت مديرة المحتوى في المركز السعودي لاستطلاعات الرأي أروى المهنا أن المركز يجري سنويا عدة استطلاعات تتناول موضوعات مختلفة لها علاقة بالشأن الاجتماعي ورأي المجتمع فيه، مؤكدة نتائجها الترحيب القوي بالإصلاحات الاجتماعية وإدراك المجتمع لأهميتها في تطوره ونموه وتمكين أفراده ذكورا وإناثا من الإسهام في بناء بلادهم.
وأبانت المهنا أن المعاني التي أكدتها هذه النتائج وغيرها من النتائج الأخرى الكثيرة تؤكد حقيقة مهمة وهي استحسان أفراد المجتمع السعودي القوي للقرارات والمبادرات الرسمية التي تسعى للتنمية الاجتماعية؛ بما يجعل أفراد المجتمع ذكورا وإناثا يسهمون بفعالية في بناء المجتمع وفق تصور ورؤية المملكة 2030.
نتائج الاستطلاع:
- 92 % رحبوا بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة.
- 94 % أكدوا زيادة توظيف السعوديات في 2021.
- 84 % رحبوا بعمل المرأة في مختلف الوظائف.
- 62 % أيدوا ولاية المرأة على نفسها في الابتعاث والسفر.
- 3 آلاف سعودي أجري عليهم الاستطلاع.
- تم اختيارهم عشوائيا من 96 % من السكان.
- هامش خطأ حجمه 1.8 %.
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