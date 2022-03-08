شكرا لقرائتكم خبر استطلاع رأي: إجراءات تمكين المرأة تنال ترحيب المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كشف المركز السعودي لاستطلاعات الرأي عن ترحيب المجتمع بالإصلاحات الاجتماعية ذات العلاقة بتمكين المرأة وتقديره للإجراءات الرسمية التي اتخذت في هذا الجانب، وإحساسه بتأثيرها الإيجابي على مسيرته الاجتماعية والتنموية.

وأوضحت مديرة المحتوى في المركز السعودي لاستطلاعات الرأي أروى المهنا أن المركز يجري سنويا عدة استطلاعات تتناول موضوعات مختلفة لها علاقة بالشأن الاجتماعي ورأي المجتمع فيه، مؤكدة نتائجها الترحيب القوي بالإصلاحات الاجتماعية وإدراك المجتمع لأهميتها في تطوره ونموه وتمكين أفراده ذكورا وإناثا من الإسهام في بناء بلادهم.

وأبانت المهنا أن المعاني التي أكدتها هذه النتائج وغيرها من النتائج الأخرى الكثيرة تؤكد حقيقة مهمة وهي استحسان أفراد المجتمع السعودي القوي للقرارات والمبادرات الرسمية التي تسعى للتنمية الاجتماعية؛ بما يجعل أفراد المجتمع ذكورا وإناثا يسهمون بفعالية في بناء المجتمع وفق تصور ورؤية المملكة 2030.

نتائج الاستطلاع:

