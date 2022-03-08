طائرات قتالية تحاكي الحرب الحقيقية بتمرين «العلم الأحمر» في أمريكا

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وشهد اليوم الأول من التمرين اجتماعات تحضيرية لمناقشة السيناريوهات التي سيجري تنفيذها عمليا، ثم نفذت الطائرات المشاركة مهامها القتالية المعدة مسبقا التي تحاكي الحرب الحقيقية، كالعمليات القتالية المتقدمة ضد أهداف ثابتة ومتحركة، ومواجهة قوات معادية باستخدام نظم الكترونية متطورة والإسناد الجوي.
وأوضح مساعد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عادل أبو ملحة، أن القوات الجوية تؤدي مهاما وواجبات متعددة وهذا يتطلب أن تكون المهمة واضحة ومحددة.
وأكد أن توفر التقنية الحديثة والمساعدات التدريبية وتبادل الخبرات بين المشاركين وإيجاز ما بعد المهمة يعزز من صقل المهارة وكفاءة الأطقم الجوية في المستقبل.
أبرز التمارين:
- العمليات الجوية المضادة الدفاعية أو الهجومية.
- عمليات الهجوم الاستراتيجي.
- عمليات مضادة للقوات السطحية. متضمنة:
- طلعات ليلية ونهارية.
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