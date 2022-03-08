الأمير محمد بن سلمان يصطحب السيسي في جولة بحي الطريف التاريخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اصطحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو. ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، حيث تجول الرئيس المصري بصحبة ولي العهد في حي الطريف مشاهدا معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - حتى عصرنا الحالي.



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