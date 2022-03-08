ولي العهد والرئيس المصري يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

ورحب ولي العهد في بداية الاجتماع، برئيس مصر في بلده الثاني المملكة، الذي عبر عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد -الوزير المرافق-، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي.

فيما حضر من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.