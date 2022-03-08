شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يستقبل الرئيس المصري في قصر اليمامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض أمس، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس المصري والوفد المرافق له، فيما عبر عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وأجريت لرئيس مصر، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما للرئيس المصري.

حضر الاستقبال والمأدبة عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية.

وكان في استقبال الرئيس المصري بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي رحب به في بلده الثاني المملكة.

كما كان في استقباله، نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد - الوزير المرافق-، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وفور نزول رئيس مصر من الطائرة قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيبا بوصوله إلى المملكة.

وبعد استراحة في صالة التشريفات في المطار، صحب ولي العهد، رئيس مصر، في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.

ووصل بمعية الرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء محسن علي، ورئيس الحرس الجمهوري اللواء مصطفى شوكت.