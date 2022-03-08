الفيصل يطلق فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وتوج الفائزين في مبادرة بوابة مكة للبحث والابتكار، مقدما مكافأة للفائزين العشرين بواقع 100 ألف ريال لكل فائز، متجولا في معرض تقنيات المستقبل المصاحب لفعاليات ملتقى مكة الثقافي في نسخته السادسة، الذي يحوي أجنحة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج سدايا لتدريب موظفي القطاعات، ومخرجات بوابة مكة للبحث والابتكار.

وزار الفيصل جناح تقنيات المستقبل الذي يضم العربة الذكية، وطيارات الدرون، والربورتات، مستمعا إلى شرح عن برامج ومبادرات «سدايا» الرقمية المقدمة للطلاب الذين استقطبتهم في النسخة الأولى من أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي الذين تم دعمهم لدى القطاعات التي تبنت توظيفهم.

وكرم أمير مكة الشركاء الاستراتيجيين للملتقى.

الفائزون في المبادرة

الابتكار في رقمنة خدمات الحج والعمرة:

فاز بها الدكتور عبدالله الهوساوي من جامعة أم القرى، والدكتور مشاري العازمي من جامعة حائل، والدكتور عياد البشري، والدكتور حاتم الرميلي من جامعة الملك عبدالعزيز

الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

فازت بها رحاب المطوع من أمانة محافظة جدة، ومنار الجابري من جامعة أم القرى، والدكتور عبدالله الجهني من جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور صالح باسلامة من جامعة أم القرى

فرع الاستدامة البيئية والرقمنة:

الدكتور كمال الشايب من جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور عبدالرحمن الشدادي من جامعة جدة، والدكتور عمران الكاظمي من جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور محمد اليعري من جامعة الملك فيصل

الرقمنة في الطب والجراحة:

الدكتور نايف الشمري من جامعة حائل، والدكتورة آلاء قاري من جامعة أم القرى، والدكتور فرخ نديم، والدكتور خالد الفواز من جامعة الملك عبدالعزيز

صناعة السياحة (التحول الوطني وتعزيز القدرات التنافسية):

الدكتور مراد الزمامي من جامعة الحدود الشمالية، والدكتور عادل باحداد، ورنا الزهراني من جامعة الملك عبدالعزيز