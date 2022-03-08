شكرا لقرائتكم خبر مجلس الوزراء يقر نظام الأحوال الشخصية وتعديل نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، نظام الأحوال الشخصية، كما وافق على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 15 / 11 / 1434هـ، وتعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ على النحو الوارد في القرار.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع أخيه ملك مملكة البحرين حمد آل خليفة، وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

كما أحاط خادم الحرمين الشريفين المجلس بما اشتملت عليه الرسالتان اللتان تلقاهما من رئيس جمهورية مالي الانتقالي، ورئيس جمهورية بنين.

وتناول المجلس إثر ذلك مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما ولي العهد، من رئيس روسيا الاتحادية ورئيس أوكرانيا، وما جرى خلالهما من التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدادها للوساطة بين جميع الأطراف ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا.

أواصر التعاون

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض نتائج الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية قبرص إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، وما عبرا عنه من الارتياح للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في العمل على تطوير استراتيجية لتقوية أواصر التعاون في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمن المجلس مضامين الحوار الصحفي لولي العهد، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول أعمال التطوير والتحديث والإصلاحات والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن برامج رؤية 2030؛ وفقا لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها، بالإضافة إلى وقوفها تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو العالم الإسلامي بالتصدي للتطرف والإرهاب، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وبين القصبي أن المجلس تطرق إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ39 في تونس، وما شددت عليه المملكة خلالها من أهمية التعاون وبذل الجهود لتكثيف التنسيق المشترك في منظومة تقنية وبشرية شاملة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواكبة مجالات التقنية والأمن السيبراني.

منع عمل الأطفال

وجدد المجلس ما أكدته المملكة في الاجتماع رفيع المستوى من الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من اهتمامها بحقوق الإنسان، واتخاذ كل ما من شأنه تعزيزها وحمايتها، ومن ذلك مبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني لمواجهة التهديدات التي تستهدفهم في الإنترنت، وصدور السياسة الوطنية بمنع عمل الأطفال.

وبارك المجلس إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي تعد استكمالا لجهود الدولة في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن، وتعزيز تنافسيتهم محليا وعالميا في إطار مستهدفات رؤية 2030، بما يتواءم مع أولوياتها وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.

رفع الاحترازات

وعد المجلس رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات الصلة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة، نتيجة لما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من الدولة، وتضافر الجهود الوطنية من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي التجارة، والاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتقاعد «سابقا»، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

موافقات:







تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة وكل من: (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية الجابون، والجمعية الإسلامية في جمهورية الكونغو برازفيل، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا الاستوائية) في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.



تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع برنامج التعاون الإطاري، لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار بين وزارة الاستثمار في المملكة وهيئة استثمر في جمهورية قبرص، والتوقيع عليه.



تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية، في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ووكالة الفضاء الإيطالية في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة وغرفة الحسابات في جمهورية أذربيجان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



انضمام المملكة إلى اتفاقية لافتات وإشارات الطرق (فيينا 8 / نوفمبر / 1968م).



نظام الأحوال الشخصية.



الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.



تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 15 / 11 / 1434هـ، وتعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ على النحو الوارد في القرار.



تجديد عضوية الدكتورعبدالله الروقي من رؤساء الجامعات السعودية (رئيس جامعة تبوك)، والدكتور عبدالله آل محيا من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الالكتروني، وخالد المحيسن من القطاع الخاص، وتعيين الدكتورة إيناس العيسى (رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن)، والدكتورة ليلك الصفدي (رئيسة الجامعة السعودية الالكترونية) من رؤساء الجامعات، والدكتور خالد موكلي من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الالكتروني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الالكتروني.



نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ41.



ترقيات: