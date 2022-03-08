اخبار الخليج –  سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يجتمع مع عمدة لندن

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، مع سعادة اللورد فنسنت توماس كيفيني، عمدة لندن، المعني بتمثيل ودعم وتعزيز جميع جوانب قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة، وتحديدًا في مدينة لندن الكبرى.وقد أشار معالي السفير إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الخدمات المالية، حيث تعتبر مملكة البحرين من أهم مراكز التكنولوجيا المالية والابتكار في الشرق الأوسط، لاسيما بعد نيل مصرف البحرين المركزي جائزة غلاكسي للتكنولوجيا المالية لعام 2019م باعتباره المنظم الأكثر ابتكارًا في مجال التكنولوجيا المالية، منوهًا معاليه أن المملكة تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية المالية والتجارية والاستثمار، وفق مؤشر »هيريتاج فاونديشن«، وقد نالت المرتبة الرابعة عالميًا والثانية على مستوى المنطقة في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي، وفق مؤشر شركة »ريفينيتيف« التابعة لمجموعة بورصة لندن.

وأضاف معالي السفير أن مملكة البحرين متجهةٌ نحو نهضة اقتصادية بعد إطلاقها خطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إنفاذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالقطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتناول اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوطيدها، لاسيما في مجالات الخدمات المالية والمصرفية والاستثمار والسياحة، حيث استعرض الجانبان المشاريع التي تدشّن من أجل دعم قطاع الخدمات المالية، فضلًا عن تنمية الاستثمار والسياحة، وبحث التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات ذاتها.