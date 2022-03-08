أمانة الطائف تعزز جهود تحسين المشهد الحضري والحفاظ على البيئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نفذت أمانة الطائف عدداً من البرامج الميدانية والمعززة لجهود تحسين المشهد الحضري، ومنها برنامج لرفع الهياكل الخرِبة والسيارات التالفة من الأحياء والشوارع الرئيسة والمنطقة الصناعية التي تسببت في تشويه المظهر العام، وشغل مواقف السيارات ومزاحمة المارة والمشاة .

وأوضحت الأمانة أنها أزالت خلال الشهر الماضي أكثر من 195 سيارة وهيكل خرِب من أكثر من 90 حيّا ضمن خطط إزالة التشوهات البصرية، وكانت الفرق الميدانية قد رصدت الهياكل الخرِبة وأنذرت مالكيها بضرورة إزالتها خلال المهلة المحددة تجنباً للإزالة من قبل فرق الأمانة.

وبيّنت الأمانة أنها استقبلت أكثر من 180 بلاغاً خلال الشهر الماضي عبر مركز العمليات الموحد 940، وعبر تطبيق بلدي ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وأرسل).

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وتأتي هذه الحملة عقب خطة مكثفة أطلقتها الأمانة خلال العامين الأخيرين للتخلص من السيارات المتروكة والهياكل الخرِبة، وجرى إزالة أعداد كبيرة من الهياكل والسيارات التي كانت تشكل تشوهاً بصرياً وعبئاً على السكان .