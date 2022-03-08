مؤسسة الفتيات بالرياض تستهدف نزيلاتها بأربع ورش عمل لإكسابهن بعض المهارات الحياتية

محمد بن مسعود - الدمام - استهدفت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضية نزيلاتها المشمولات بالرعاية بأربعة برامج وورش عمل تدريبية لشغل اوقات الفراغ واكسابهن بعض المهارات الحياتية المتناسبة مع قدراتهن.

تدربت النزيلات خلال ورشة تخطيط ورسم مضمار الحديقة وورشة الديكوباج على فنون الرسم واستخدام الألوان بالإضافة إلى حصر الأدوات الأساسية لكل مجال كما تعرفن خلال برنامج ” تشوهات القلب الوراثية “على أمراض القلب الوراثية وفي اليوم العالمي للدفاع المدني نفذت النزيلات بالتعاون مع لجنة الطواريء خطة إخلاء متكاملة للوقاية من المخاطر الداخلية والأزمات .

يشار إلى أن البرامج وورش العمل المنفذة اقيمت بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهلال الأحمر السعودي وذلك ضمن بعض الإتفاقيات التي عقدها الجانبين في وقت سابق من العام .