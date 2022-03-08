الرئيس الأوكراني يطالب يتصنيف روسيا دولة إرهابية.. ويؤكد: «قتلنا 10 آلاف روسي في الحرب»

محمد بن مسعود - الدمام - طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بفرض مزيد من الضغوطات على روسيا، وتصنيفها كدولة إرهابية، مناشدا دول الاتحاد الأوروبي بمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على أجوائها.

وأكد الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن بلاده ستقاتل في الغابات والشوارع وعلى ضفاف الأنهار، مشيرا إلى أنه يسعى للحصول على مساعدة الدول المتحضرة.

وتابع في تصريحاته: “السؤال الآن هو أن نكون أو لا نكون والجواب هو نعم سنكون”، مؤكدًا أن أوكرانيا لم ترد ما يحدث حاليا، وأن والأوكرانيين لم يريدوا أن يصبحوا ضحية لهذه الحرب.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن القوات الروسية تحاصر مدينة ماريوبول ولا تسمح بدخول الطعام ولا الشراب.

ولفت خلال تصريحاته إلى أن خسائر الجيش الروسي تجاوزت 10 آلاف قتيل بمن في ذلك جنرال روسي.

وتحدث رئيس أوكرانيا خلال المؤتمر عن أصعب أيام الحرب، مؤكدًا أنه في اليوم 11 من الحرب كانت المدن والمستشفيات تقصف بالقذائف والصواريخ الروسية، وفي اليوم التاسع بدأنا نحصل على دعم النيتو ولكن ليس للدرجة التي كنا نريدها.

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وأوضح أنه في اليوم السادس سقطت الصواريخ الروسية على المكان الذي قتل فيه النازيون آلاف الناس، و منذ اليوم الرابع للحرب “بدأنا بأسر الروس ولم نعرضهم لأي تعذيب وعاملناهم بكل إنسانية”.