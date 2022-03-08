الهلال يتغلب على الاتحاد.. وينتظر مواجهة الأهلي والترجي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس حقق الهلال فوزاً مهماً على نظيره الاتحاد بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الاتحاد ضمن الجولة ماقبل الأخيرة . وجاءت نتائج الأشواط 19/25، 25/23، 31/29، 26/24، وبهذا الفوز يُبقي الهلال على أماله في المنافسة على اللقب ويرفع رصيده إلى 54 نقطة، وينتظر مواجهة الأهلي الذي يتصدر الترتيب بـ 55 نقطة، حيث سيواجه الترجي على صالة النادي الأهلي غداً، ففي حالة فوز الأهلي بـ 3/0 أو 3/1 يتوج باللقب، وفي حالة فوز الترجي سيتحدد بطل الدوري في ختام الدوري الذي سيجمع الهلال والأهلي على صالة وزارة الرياضة بالرياض يوم الثلاثاء القادم.

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