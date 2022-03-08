الرئيس الأمريكي يعلن حظر واردات النفط الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على واردات النفط الروسي.

وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي، إنه يتم فرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع، متابعًا: “قرارنا حظر واردات النفط والغاز الروسية لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة”.

وأكد بايدن أن الحكومة الأمريكية ستبذل كل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية، مؤكدا التحول إلى الطاقة النظيفة سيسهم في خفض الأسعار، وداعيا الكونغرس إلى تمرير حزمة دعم لأوكرانيا.

وشدد جو بايدن على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحقق نصرا كاملا في أوكرانيا.