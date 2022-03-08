اخبار الخليج – تتألف من 16 تاجر.. كتلة «ريادة 22» تعلن الاستعداد لخوض انتخابات غرفة التجارة والتقدم للترشح صباح الغد

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت كتلة «ريادة 22» أنها ماضية في خوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الـ 30 تحت شعار «الإنجاز والتكامل» وأن أعضاء الكتلة البالغ عددهم 16 من أصحاب وصاحبات الأعمال الذين يمثلون كافة أطياف مجتمع المال والأعمال في مملكة البحرين سوف يقومون بتقديم أوراق الترشح للإنتخابات للغرفة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء 9 مارس الجاري.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور عبدالحسن الديري أن كتلة «ريادة 22» قد استكملت الاستعدادات اللازمة للمشاركة في انتخابات الغرفة التجارية وأن الكتلة ماضية في دخول الانتخابات بعد زيادة عدد أعضائها مؤخراً وسط تزايد أعداد أصحاب الأعمال الراغبين في المشاركة بغية العمل على تطوير مكانة الغرفة التجارية والارتقاء بمكانتها لتأخذ الدور الريادي وتكون الممثل الحقيقي للقطاع الخاص.

وأردف قائلاً بأن كتلة «ريادة 22» تؤكد على حرصها الدائم على التماسك من خلال الاجتماعات المتواصلة والخطط التطويرية التي أعلنتها سابقاً في المؤتمر الصحفي لتدشين أعمال الكتلة والهادفة إلى مواصلة النهضة الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين تماشياً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية «2030» والتي أكدت على أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساس للتنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة، حيث ترتكز إستراتيجية عمل كتلة ريادة للأعوام 2022 – 2026 على بناء مجتمع أعمال ريادي متجانس، وذلك بالشراكة الوثيقة مع الحكومة والقطاع الخاص وجميع الجهات ذات الصلة في تناغم وانسجام تام بغية تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، وليكون الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين قوياّ ويمتاز بالمتانة اللازمة التي تؤهله ليكون على قدر المنافسة والتكامل مع بقية الاقتصاديات الإقليمية والدولية وبما يعود بالنفع والازدهار على الجميع.

وتتألف كتلة «ريادة 22» إلى جانب الدكتور عبدالحسن حسن الديري من نخبة من أصحاب وصاحبات الأعمال وهم، إبراهيم عبدعلي عيسى الدعيسي، ابراهيم خليل ابراهيم، باسم حسن المحميد، خالد محمد عبدالرحيم، علي عبد الحسين مكي، هدى جناحي، هشام حسن بوخوة، يونس صقر، أمين عبدالله، فيصل عبداللطيف الناصر، مشعل ناصر الذوادي، حسن علي الطويل، عبدالرحيم عبدالله فخرو، نورة ابراهيم شويطر، والنائب محمود مكي البحراني.