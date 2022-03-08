اخبار الخليج – وزير الإعلام يتسلم نسخا من رسالة الماجستير للباحثتين مروة التركي وسناء الزياني

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، في مكتبه اليوم، الموظفة مروة باقر التركي، والباحثة سناء أحمد الزياني اللتين أهدتا سعادته نسخا من رسالة الماجستير.
وخلال اللقاء هنأ سعادة وزير الإعلام الباحثتين بمناسبة حصولهما على درجة الماجستير، معرباً عن فخره واعتزازه بجهود الكوادر الوطنية الشابة وإسهاماتهم البارزة في مجال البحث العلمي، متمنياً لهما التوفيق في حياتهما العلمية والمهنية.
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