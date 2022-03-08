تشكيلة الهلال في مباراة اليوم ضد الاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث رامون دياز، عن تفوق جديد على الكبار بالكشف عن تشكيلة الهلال أمام الاتحاد اليوم الثلاثاء 8 مارس في لقاء مؤجل من الجولة 12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021-2022.

يدخل نجوم الهلال لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية وثقة كبيرة في هزيمة الخصم، خاصة بعد اكتساح فريق قوي وهو النصر في الجولة السابقة برباعية نظيفة.

وجاءت تشكيلة الهلال حسب اختيارات المدرب الأرجنتيني في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: علي البليهي ــ جامغ هيون سو ــ سعود عبدالحميد ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: سلمان الفرج ــ جوستافو كويلار ــ أندريه كاريلو

خط الهجوم: أوديون إيجالو ــ موسى ماريجا ــ سالم الدوسري