وزير التعليم يكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلّم وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، جوائز الفائزات في جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي بدورتها الرابعة، اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، في حفل أقامته الجامعة لهذه المناسبة في مركز المؤتمرات.

زفازت بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي، في مجال العلوم الصحية عن موضوع صحة المرأة، الدكتورة مـــــــها المزيني، وفي مجال العلوم الطبيعية، عن موضوع الطاقة والطاقة المتجددة، فازت الدكتورة منال القحطاني، وفي مجال الأعمال الاجتماعية، بموضوع الأوقاف النسائية،فازت الأستاذة عبلا الدسيماني، أما في مجال المشاريع الاقتصادية، بموضوع مشاريع ريادية ساهمت بدعم السياحة الداخلية،فازت الأستاذة لطيفة التميمي، وفي مجال الأعمال الفنية، بموضوع الخط العربي، فازت الأستاذة أماني الوهيبي.

وبهذه المناسبة، ألقى وزير التعليم كلمة قال فيها "يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لأشارككم الاحتفاء بالفائزات بجائزة تحمل اسم المرأة السعودية الأولى التي ساندت وشجعت الفتيات السعوديات على التعليم، وهي جائزة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي"، مشيرا إلى أنها تعد أول جائزة سنوية للمرأة السعودية معتمدة بقرار من مجلس الوزراء، وتحظى برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتستهدف الإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في مجالات المعرفة والثقافة، وكافة مسارات الخدمة المجتمعية".

في المقابل أكّدت رئيسة الجامعة، ورئيسة اللجنة العليا للجائزة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، في كلمتها أنّ؛ "جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي جهدٌ وطني، وضعت نُصب أعينها العمل بجد لتعميق الإطار المحوري لاستراتيجيتها المعرفية، لتمكين المرأة المميّزة وتسريع وتيرة إسهامها كرأس مال معرفي، سعيًا لأن تكون حجر زاوية في منظومة البنية التحتية المستدامة "

وتضمّن الحفل كلمة لأمينة الجائزة، الدكتورة موضي الخلف، وعرضًا مرئيًا بعنوان "صوتها وطن" يحكي عن تميّز المرأة السعودية، تلاه تكريم الفائزات بالجائزة وإلقاء كلمتهن، ثم تكريم الشركاء، بعدها تجول معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في معرض الخط العربي الذي نظمته كلية التصاميم والفنون في الجامعة على هامش حفل الجائزة .

يُذكر أنّ جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي، احتفالية سنوية تُقام تحت مظلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبقرار من مجلس الوزراء ، تُسلط الضوء على إنجازات المرأة السعودية، والتعريف بالمتميزات والمبدعات.